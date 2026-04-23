Erste Schätzungen: Nichicon legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nichicon wird voraussichtlich am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 20,19 JPY je Aktie gegenüber -18,580 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 43,01 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 46,11 Milliarden JPY aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 86,61 JPY, gegenüber 86,04 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 171,48 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 175,75 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at