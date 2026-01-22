Nichicon Aktie
Erste Schätzungen: Nichicon legt Quartalsergebnis vor
Nichicon stellt voraussichtlich am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass Nichicon im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 19,00 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 45,26 JPY je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Nichicon in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 46,97 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 48,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 75,49 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 86,04 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 176,65 Milliarden JPY, gegenüber 175,75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
