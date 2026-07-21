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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Nichicon legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nichicon wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 16,38 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Nichicon 17,68 JPY je Aktie eingenommen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,12 Prozent auf 44,40 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 115,96 JPY, gegenüber 93,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 189,45 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 169,72 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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