Nichicon Aktie
WKN: 865557 / ISIN: JP3661800007
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nichicon legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nichicon präsentiert voraussichtlich am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 32,29 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Nichicon 6,44 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Nichicon 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 46,62 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nichicon 41,13 Milliarden JPY umsetzen können.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 133,88 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 93,97 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 190,21 Milliarden JPY, gegenüber 169,72 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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