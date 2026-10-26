Nichiha Aktie
WKN: 889974 / ISIN: JP3662200009
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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nichiha gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Nichiha wird voraussichtlich am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 39,48 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 52,75 JPY erwirtschaftet worden.
Nichiha soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,09 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 214,70 JPY, während im vorherigen Jahr noch 74,31 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 141,35 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 143,74 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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