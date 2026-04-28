Erste Schätzungen: Nichiha präsentiert Quartalsergebnisse

Nichiha wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -47,039 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -30,330 JPY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 7,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 36,32 Milliarden JPY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 38,90 Milliarden JPY aus.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Gewinn von 80,22 JPY je Aktie, gegenüber 78,49 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 148,19 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 148,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at