Nichiha Aktie

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WKN: 889974 / ISIN: JP3662200009

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16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nichiha stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nichiha wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 29,01 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 20,52 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 32,96 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34,87 Milliarden JPY umgesetzt.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 183,83 JPY je Aktie, gegenüber 74,31 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 140,76 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 143,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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