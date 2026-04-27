Erste Schätzungen: NICHIREI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NICHIREI präsentiert voraussichtlich am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 26,90 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NICHIREI noch 16,54 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 170,37 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 1,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NICHIREI einen Umsatz von 167,24 Milliarden JPY eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 113,11 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 97,35 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 706,84 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 702,08 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at