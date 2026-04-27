NICHIREI Aktie
WKN: 856386 / ISIN: JP3665200006
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27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NICHIREI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
NICHIREI präsentiert voraussichtlich am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 26,90 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NICHIREI noch 16,54 JPY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 170,37 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 1,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NICHIREI einen Umsatz von 167,24 Milliarden JPY eingefahren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 113,11 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 97,35 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 706,84 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 702,08 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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