WKN: 856386 / ISIN: JP3665200006

19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NICHIREI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NICHIREI wird voraussichtlich am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 33,71 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NICHIREI noch ein Gewinn pro Aktie von 30,25 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 0,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 187,60 Milliarden JPY gegenüber 187,63 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 111,98 JPY, gegenüber 97,35 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 703,11 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 702,08 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

