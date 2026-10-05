Nicolet Bankshares Aktie
WKN DE: A2AJ03 / ISIN: US65406E1029
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05.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nicolet Bankshares gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Nicolet Bankshares wird voraussichtlich am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,07 USD. Dies würde einem Zuwachs von 12,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nicolet Bankshares 2,73 USD je Aktie vermeldete.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 173,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 20,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 144,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 11,73 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 9,78 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 662,6 Millionen USD, gegenüber 556,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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