Nicolet Bankshares Aktie
WKN DE: A2AJ03 / ISIN: US65406E1029
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07.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nicolet Bankshares stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nicolet Bankshares präsentiert voraussichtlich am 21.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nicolet Bankshares im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,85 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,34 USD je Aktie gewesen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 171,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 24,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 138,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,92 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 9,78 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 656,8 Millionen USD, gegenüber 556,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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