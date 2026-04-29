NIFCO Aktie

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WKN: 867337 / ISIN: JP3756200006

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29.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NIFCO gewährt Anlegern Blick in die Bücher

NIFCO präsentiert voraussichtlich am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 73,01 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 58,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 176,61 JPY erwirtschaftet wurden.

NIFCO soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,33 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 380,56 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 461,95 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 357,94 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 353,04 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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