NIFCO Aktie
WKN: 867337 / ISIN: JP3756200006
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NIFCO präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
NIFCO stellt voraussichtlich am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 102,04 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 103,28 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll NIFCO in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,57 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 90,30 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 85,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 400,65 JPY im Vergleich zu 361,44 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 369,03 Milliarden JPY, gegenüber 352,65 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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