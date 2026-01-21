NIFCO Aktie

NIFCO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867337 / ISIN: JP3756200006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: NIFCO präsentiert Quartalsergebnisse

NIFCO lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 89,78 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NIFCO 129,44 JPY je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 87,82 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei NIFCO für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 87,65 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 380,16 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 461,95 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 357,85 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 353,04 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NIFCO INC

mehr Nachrichten

Analysen zu NIFCO INC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NIFCO INC 26,80 3,88% NIFCO INC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: Asiens Börsen uneinheitlich
Am Donnerstag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen