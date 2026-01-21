Erste Schätzungen: NIFCO präsentiert Quartalsergebnisse

NIFCO lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 89,78 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NIFCO 129,44 JPY je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 87,82 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei NIFCO für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 87,65 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 380,16 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 461,95 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 357,85 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 353,04 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at