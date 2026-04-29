Erste Schätzungen: Nihon Kohden mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nihon Kohden lädt voraussichtlich am 14.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 33,97 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,93 Prozent verringert. Damals waren 36,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 69,85 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 4,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 66,95 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 77,82 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 84,88 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 233,44 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 225,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at