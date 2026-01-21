Erste Schätzungen: Nihon Kohden präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nihon Kohden lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 12,99 JPY. Im Vorjahresquartal waren 46,01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 57,91 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 55,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 82,06 JPY je Aktie, gegenüber 84,88 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 236,46 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 225,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at