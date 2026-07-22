Erste Schätzungen: Nihon Kohden zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nihon Kohden wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 1,88 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 123,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,840 JPY erwirtschaftet wurden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 50,02 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Nihon Kohden für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 47,91 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 97,35 JPY im Vergleich zu 89,25 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 232,24 Milliarden JPY, gegenüber 235,10 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at