Erste Schätzungen: Nihon Unisys präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nihon Unisys stellt voraussichtlich am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 59,25 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 57,86 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Nihon Unisys 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 98,23 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nihon Unisys 93,23 Milliarden JPY umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 302,69 JPY aus. Im Vorjahr waren 272,65 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 430,17 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 404,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

