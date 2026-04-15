Erste Schätzungen: Nihon Unisys stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nihon Unisys wird sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 81,92 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 96,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 128,27 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 124,75 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Prognosen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 303,58 JPY, gegenüber 272,65 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 432,96 Milliarden JPY im Vergleich zu 404,01 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at