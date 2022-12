Erste Schätzungen: Nike stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nike präsentiert in der voraussichtlich am 20.12.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2022 endete.

Die Prognosen von 28 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,638 USD je Aktie gegenüber 0,830 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Nike soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,57 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 26 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 33 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,94 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,75 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 31 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 48,90 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 46,71 Milliarden USD im Vorjahr.

