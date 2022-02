Erste Schätzungen: Nine Energy Service legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nine Energy Service wird voraussichtlich am 08.03.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,550 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,200 USD je Aktie erzielt worden.

Nine Energy Service soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 95,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 54,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -2,540 USD aus, während im Fiskalvorjahr -3,970 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 340,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 310,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at