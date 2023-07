Erste Schätzungen: Nine Energy Service verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nine Energy Service stellt voraussichtlich am 04.08.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,040 USD. Das entspräche einem Verlust von 300 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,010 USD erwirtschaftet wurden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 161,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 13,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 142,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,230 USD je Aktie, gegenüber 0,467 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 648,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 593,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at