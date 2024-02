Erste Schätzungen: Nine Energy Service zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nine Energy Service wird voraussichtlich am 07.03.2024 die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,350 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,288 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Nine Energy Service soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 142,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 14,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 166,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,885 USD im Vergleich zu 0,470 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 609,2 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 593,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at