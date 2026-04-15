Ninebot Aktie

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ninebot informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ninebot wird sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,469 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ninebot 0,840 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,38 Prozent auf 5,18 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Ninebot noch 5,11 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,12 CNY im Vergleich zu 2,47 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 27,01 Milliarden CNY, gegenüber 21,19 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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