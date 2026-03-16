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Ninebot Aktie

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16.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ninebot mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ninebot gibt voraussichtlich am 31.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 1,01 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,210 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Ninebot mit einem Umsatz von insgesamt 5,61 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,29 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 70,51 Prozent gesteigert.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,68 CNY, gegenüber 1,53 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 20,97 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 14,15 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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