Erste Schätzungen: Ninebot verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ninebot wird voraussichtlich am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,618 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ninebot 1,26 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 18,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,86 Milliarden CNY gegenüber 6,63 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,68 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,47 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 26,80 Milliarden CNY, gegenüber 21,19 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at