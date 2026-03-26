Erste Schätzungen: Ningbo Deye Technology A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ningbo Deye Technology A wird voraussichtlich am 10.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 1,00 CNY gegenüber 0,800 CNY im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,48 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 9,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,19 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,70 CNY, gegenüber 3,40 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 13,04 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 11,13 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at