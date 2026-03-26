Ningbo Deye Technology a Aktie
WKN DE: A3C98H / ISIN: CNE1000052S3
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26.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Ningbo Deye Technology A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ningbo Deye Technology A wird voraussichtlich am 10.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 1,00 CNY gegenüber 0,800 CNY im Vorjahresquartal.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,48 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 9,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,19 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,70 CNY, gegenüber 3,40 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 13,04 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 11,13 Milliarden CNY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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26.03.26
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