Erste Schätzungen: Ningbo Deye Technology A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ningbo Deye Technology A lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 1,28 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Deye Technology A 0,780 CNY je Aktie eingenommen.

Ningbo Deye Technology A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,87 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 91,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,29 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 3,51 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,69 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 12,15 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at