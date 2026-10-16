Ningbo Haitian Precision Machinery Aktie

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16.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ningbo Haitian Precision Machinery gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ningbo Haitian Precision Machinery stellt voraussichtlich am 31.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,202 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 11,47 Prozent auf 759,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Haitian Precision Machinery noch 857,9 Millionen CNY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,998 CNY, gegenüber 0,820 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 3,85 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,35 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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