Ningbo Orient Wires & Cables Aktie

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WKN DE: A14TKU / ISIN: CNE100001T23

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Ningbo Orient Wires Cables mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ningbo Orient Wires Cables lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,341 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 48,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ningbo Orient Wires Cables 0,230 CNY je Aktie vermeldete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,14 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 38,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,27 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,32 CNY je Aktie, gegenüber 1,54 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 13,01 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 10,82 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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