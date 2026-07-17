Erste Schätzungen: Ningbo Ronbay New Energy Technology A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ningbo Ronbay New Energy Technology A wird voraussichtlich am 01.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,255 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Ronbay New Energy Technology A -0,080 CNY je Aktie verloren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,25 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 29,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,28 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,565 CNY, gegenüber -0,270 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 18,17 Milliarden CNY im Vergleich zu 12,27 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at