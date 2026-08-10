Ningbo Ronbay New Energy Technology a Aktie
WKN DE: A3CRQK / ISIN: CNE100003MS6
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10.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ningbo Ronbay New Energy Technology A präsentiert Quartalsergebnisse
Ningbo Ronbay New Energy Technology A wird voraussichtlich am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,255 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 39,85 Prozent auf 4,59 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,28 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,564 CNY im Vergleich zu -0,270 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 18,83 Milliarden CNY, gegenüber 12,27 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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