Ningbo Ronbay New Energy Technology a Aktie
WKN DE: A3CRQK / ISIN: CNE100003MS6
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16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ningbo Ronbay New Energy Technology A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ningbo Ronbay New Energy Technology A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 31.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,137 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,190 CNY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Ningbo Ronbay New Energy Technology A nach der Prognose von 1 Analyst 10,67 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 289,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,74 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,615 CNY je Aktie, gegenüber -0,270 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 21,59 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 12,27 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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