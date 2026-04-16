Erste Schätzungen: Ningbo Ronbay New Energy Technology A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ningbo Ronbay New Energy Technology A äußert sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,365 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Ronbay New Energy Technology A -0,020 CNY je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 15,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 3,40 Milliarden CNY gegenüber 2,95 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,896 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,270 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 19,78 Milliarden CNY, gegenüber 12,27 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at