Ningbo Sanxing Electric Aktie
WKN DE: A1JY6Z / ISIN: CNE100001567
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10.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ningbo Sanxing Electric gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ningbo Sanxing Electric wird voraussichtlich am 25.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,078 CNY. Dies würde einer Verringerung von 74,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ningbo Sanxing Electric 0,310 CNY je Aktie vermeldete.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 4,07 Milliarden CNY – ein Minus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ningbo Sanxing Electric 4,17 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,44 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,60 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 15,06 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 14,55 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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