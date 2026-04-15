Ningbo Tuopu Group Aktie

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WKN DE: A2AC32 / ISIN: CNE1000023J3

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ningbo Tuopu Group legt Quartalsergebnis vor

Ningbo Tuopu Group lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,320 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,330 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Ningbo Tuopu Group mit einem Umsatz von insgesamt 7,10 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,72 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 24,06 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,90 CNY, gegenüber 1737835580,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 34,58 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 29,51 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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