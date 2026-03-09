Ningbo Tuopu Group Aktie

WKN DE: A2AC32 / ISIN: CNE1000023J3

09.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ningbo Tuopu Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ningbo Tuopu Group wird voraussichtlich am 24.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,507 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Tuopu Group 0,460 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Ningbo Tuopu Group nach den Prognosen von 4 Analysten 8,79 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 21,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,25 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 28 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,68 CNY im Vergleich zu 1,79 CNY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 28 Analysten durchschnittlich bei 30,11 Milliarden CNY, gegenüber 26,53 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

