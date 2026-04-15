Ningxia Baofeng Energy Group Aktie

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WKN DE: A2PW46 / ISIN: CNE100003LF5

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ningxia Baofeng Energy Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ningxia Baofeng Energy Group öffnet voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ningxia Baofeng Energy Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,486 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,330 CNY je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 39,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,77 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Ningxia Baofeng Energy Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 15,02 Milliarden CNY aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 CNY im Vergleich zu 1,56 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 56,76 Milliarden CNY, gegenüber 47,85 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

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