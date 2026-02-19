Ningxia Baofeng Energy Group Aktie

WKN DE: A2PW46 / ISIN: CNE100003LF5

19.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Ningxia Baofeng Energy Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ningxia Baofeng Energy Group präsentiert in der voraussichtlich am 06.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,445 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ningxia Baofeng Energy Group 0,250 CNY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ningxia Baofeng Energy Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 12,39 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 8,71 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,66 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,870 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 51,20 Milliarden CNY, gegenüber 32,79 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd Registered Shs -A-

