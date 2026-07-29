Ningxia Baofeng Energy Group Aktie
WKN DE: A2PW46 / ISIN: CNE100003LF5
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29.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ningxia Baofeng Energy Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ningxia Baofeng Energy Group wird voraussichtlich am 13.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,545 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,450 CNY erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll Ningxia Baofeng Energy Group nach der Prognose von 1 Analyst 16,74 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 38,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,05 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,27 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,56 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 58,73 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 47,85 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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