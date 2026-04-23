Erste Schätzungen: Nintendo gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Nintendo präsentiert voraussichtlich am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 60,72 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 35,74 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 104,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 426,73 Milliarden JPY gegenüber 208,70 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 357,41 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 239,47 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2.337,52 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1.164,92 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at