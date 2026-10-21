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WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nintendo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nintendo lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 66,16 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nintendo noch ein Gewinn pro Aktie von 88,39 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Nintendo nach den Prognosen von 16 Analysten im Schnitt 465,70 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 11,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 527,20 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 369,74 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 364,51 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 26 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.312,44 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2.313,05 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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