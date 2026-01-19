Erste Schätzungen: Nintendo legt Quartalsergebnis vor

Nintendo öffnet voraussichtlich am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 129,57 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 17,36 Prozent erhöht. Damals waren 110,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 93,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 432,92 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Nintendo für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 836,25 Milliarden JPY aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 352,67 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 239,47 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 26 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.372,37 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.164,92 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at