Nintendo Aktie

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WKN: 905551 / ISIN: US6544453037

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nintendo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nintendo lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,105 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nintendo noch 0,150 USD je Aktie eingenommen.

16 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,95 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 17,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,585 USD, gegenüber 0,600 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 14,64 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,35 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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