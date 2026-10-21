Nintendo Aktie
WKN: 905551 / ISIN: US6544453037
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nintendo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nintendo lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,105 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nintendo noch 0,150 USD je Aktie eingenommen.
16 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,95 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 17,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,585 USD, gegenüber 0,600 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 14,64 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,35 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nintendo Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-8 Sh
|
06:21
|Erste Schätzungen: Nintendo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Nintendo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Nintendo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Nintendo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: Nintendo stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Nintendo Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-8 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden Handel stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.