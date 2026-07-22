Erste Schätzungen: Nintendo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nintendo stellt voraussichtlich am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nintendo im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,096 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,140 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,74 Milliarden USD aus – eine Minderung von 30,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nintendo einen Umsatz von 3,96 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,526 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,600 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,41 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 15,35 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at