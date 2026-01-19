Erste Schätzungen: Nintendo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nintendo wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,831 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nintendo 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Nintendo nach den Prognosen von 12 Analysten 5,36 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 88,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,84 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 25 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,27 USD, gegenüber 0,390 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt 15,19 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,64 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at