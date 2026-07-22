Erste Schätzungen: Nintendo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nintendo wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 61,93 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 82,48 JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 438,02 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 23,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 572,36 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 337,67 JPY im Vergleich zu 364,51 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 26 Analysten durchschnittlich bei 2.302,96 Milliarden JPY, gegenüber 2.313,05 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at