Erste Schätzungen: Nintendo stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nintendo veröffentlicht voraussichtlich am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,095 USD aus. Im letzten Jahr hatte Nintendo einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Nintendo nach den Prognosen von 15 Analysten 2,69 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 96,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,37 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,565 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,390 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 26 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 14,77 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 7,64 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at