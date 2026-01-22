NIPPON CERAMIC Aktie
Erste Schätzungen: NIPPON CERAMIC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
NIPPON CERAMIC öffnet voraussichtlich am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 49,16 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NIPPON CERAMIC ein EPS von 58,63 JPY je Aktie vermeldet.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 6,99 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 310,62 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 181,29 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 27,78 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 25,04 Milliarden JPY waren.
