Erste Schätzungen: Nippon Commercial Development legt Quartalsergebnis vor

Nippon Commercial Development stellt voraussichtlich am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 216,50 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 262,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nippon Commercial Development 59,75 JPY je Aktie vermeldete.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 253,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 9,17 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 32,41 Milliarden JPY aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 349,20 JPY, gegenüber 334,89 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 76,01 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 57,07 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at